Schneeberger & Bakanic Quartett verzaubern mit virtuosem Gypsy-Swing in der Kellerei

Ein musikalisches Feuerwerk aus Gypsy-Swing, Balkan-Jazz und neuer Volksmusik erwartet das Publikum am Freitag, 21. November, ab 20 Uhr, beim Konzert des Schneeberger & Bakanic Quartetts in der Kellerei in Reutte.

Reutte – Die musikalische Reise beginnt mit Diknu Schneeberger, der zu den profiliertesten Gitarristen der Gypsy-Swing-Tradition weltweit zählt. Der Wiener sorgte bereits mit seinem Debütalbum „Rubina“ im Jahr 2007 für Aufsehen in der Musikwelt – damals war er gerade einmal 17 Jahre alt. Als Shootingstar der Szene eroberte er schnell internationale Bühnen und Festivals.

Durch eine zufällige Begegnung kreuzte sich Schneebergers Weg mit dem des Akkordeon-Virtuosen Christian Bakanic. Der vielseitige Musiker hat sich sowohl in internationalen Jazz-Projekten als auch in klassischen Kammermusikensembles einen Namen gemacht. Nach 20 Jahren kehrt Bakanic nun zur steirischen Harmonika zurück und knüpft damit wieder an seine volksmusikalischen Wurzeln an.

Komplettiert wird das Quartett durch die einfühlsame Rhythmusgruppe mit Julian Wohlmuth an der Gitarre und Martin Heinzle am Kontrabass. Gemeinsam bilden sie das solide Fundament für die kreativen Höhenflüge der beiden Hauptakteure.

Im September 2023 veröffentlichte das Ensemble sein Album „Avanti, Avanti“, das von Publikum und Fachleuten gleichermaßen als musikalisches Herbst-Feuerwerk gefeiert wurde. Die Kompositionen der Wiener Musiker zeichnen sich durch ein faszinierendes Wechselspiel aus eingängigen Melodien und virtuoser Spieltechnik aus.

Die einzigartige Mischung aus Gypsy-Swing, Balkan-Jazz und neuer Volksmusik lässt das Publikum sowohl turbulent als auch sanft durch den Abend gleiten. Schon nach den ersten Takten wird deutlich: Dieses Quartett versteht es, gleichzeitig Herz und Ohr zu verzaubern.