Morgan Freeman wehrt sich gegen KI: „Ihr beraubt mich“

Los Angeles – „Ich bin ein bisschen sauer“, sagte Morgan Freeman im Interview mit The Guardian. Der 88-jährige Schauspieler wehrt sich gegen KI-Replika seiner Stimme: „Imitiert mich nicht mit Falschheit. Ich mag das nicht und werde bezahlt, diese Dinge zu tun. Wenn ihr das also ohne mich macht, dann beraubt ihr mich.“

Seit dem Tod von James Earl Jones, der Darth Vader in „Star Wars“ seine ikonische Stimme verlieh, wird diese mithilfe künstlicher Intelligenz weiterverwendet – mit Jones‘ Einverständnis. Das ist nichts für Freeman: „Na ja, ich sage es mal so, meine Anwälte sind sehr, sehr beschäftigt.“ Gefragt, ob es bereits entdeckte und verfolgte Fälle gebe, sagte er: „Viele, ja. Ziemlich viele.“