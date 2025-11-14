Morgan Freeman wehrt sich gegen KI: „Ihr beraubt mich“
Los Angeles – „Ich bin ein bisschen sauer“, sagte Morgan Freeman im Interview mit The Guardian. Der 88-jährige Schauspieler wehrt sich gegen KI-Replika seiner Stimme: „Imitiert mich nicht mit Falschheit. Ich mag das nicht und werde bezahlt, diese Dinge zu tun. Wenn ihr das also ohne mich macht, dann beraubt ihr mich.“
Seit dem Tod von James Earl Jones, der Darth Vader in „Star Wars“ seine ikonische Stimme verlieh, wird diese mithilfe künstlicher Intelligenz weiterverwendet – mit Jones‘ Einverständnis. Das ist nichts für Freeman: „Na ja, ich sage es mal so, meine Anwälte sind sehr, sehr beschäftigt.“ Gefragt, ob es bereits entdeckte und verfolgte Fälle gebe, sagte er: „Viele, ja. Ziemlich viele.“
Auch von der gänzlich von KI generierten Schauspielerin Tilly Norwood ist Freeman kein Fan. „Niemand mag sie, weil sie nicht real ist, also wird das nicht klappen in Filmen oder im Fernsehen.“ Er zählt dabei auch auf Gewerkschaften: „Die Aufgabe der Gewerkschaft ist es, dafür zu sorgen, dass Schauspieler weiterhin schauspielern können, da wird es einen Konflikt geben.“ (APA)