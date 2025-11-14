Am 19. November
Junge Musiktalente zeigen ihr Können beim Herbstkonzert in Strassen
Seit zwei Jahren mit Begeisterung an der Klarinette – Heidi Mair zeigt, was sie gelernt hat
© LMS Sillian-Pustertal
Die Landesmusikschule Sillian-Pustertal lädt zu einem besonderen musikalischen Abend in den Gemeindesaal Strassen. Bei freiem Eintritt präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihr Können in verschiedenen Formationen.
Strassen – Der Herbst in Osttirol wird musikalisch: Die jungen Talente der Landesmusikschule Sillian-Pustertal haben in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv geprobt, um beim traditionellen Herbstkonzert ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Publikum erwartet ein Programm mit verschiedenen Instrumentalgruppen und Solodarbietungen. So wird unter anderem Heidi Mair auftreten, die seit zwei Jahren Klarinette spielt und nun zeigen wird, welche Fortschritte sie in dieser Zeit gemacht hat.
Eventinfos:
- Datum: 19. November 2025
- Ort: Gemeindesaal Strassen
- Uhrzeit: 19 Uhr
- Eintritt: frei
- Veranstalter: LMS Sillian-Pustertal