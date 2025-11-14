Junge Musiktalente zeigen ihr Können beim Herbstkonzert in Strassen

Strassen – Der Herbst in Osttirol wird musikalisch: Die jungen Talente der Landesmusikschule Sillian-Pustertal haben in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv geprobt, um beim traditionellen Herbstkonzert ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Publikum erwartet ein Programm mit verschiedenen Instrumentalgruppen und Solodarbietungen. So wird unter anderem Heidi Mair auftreten, die seit zwei Jahren Klarinette spielt und nun zeigen wird, welche Fortschritte sie in dieser Zeit gemacht hat.