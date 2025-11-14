Hoffen auf Hinweise
32-Jähriger in Telfs seit Donnerstag vermisst: Polizei befürchtet Unglück
Wer hat diesen Mann gesehen? Die Polizei Telfs bittet um Hinweise.
© privat/Polizei
Ein 32-Jähriger wird aktuell in Telfs vermisst, berichtet die Polizei am Freitag. Der Österreicher gilt seit Donnerstag, 17 Uhr, als abgängig. Ein Unglücksfall wird befürchtet. Der Mann habe Bezugspunkte zu Innsbruck und fahre oft weite Strecken mit dem Zug, etwa nach Deutschland, heißt es von der Polizei.
Beschrieben wird der Vermisste als etwa 183 Zentimeter groß und 69 Kilogramm schwer. Er hat braune kurze Haare, einen Bart und blaue Augen. Zuletzt trug er eine schwarze Jogginghose, eine dunkelblaue Softshelljacke mit orangem Reißverschluss, schwarz-weiße Nike-Schuhe, eine schwarze Shcildkappe und einen grünen Rucksack.
Hinweise nimmt die Polizei Telfs unter folgender Nummer entgegen: +43 (0) 59133 7126-100. (TT.com)