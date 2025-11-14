32-Jähriger in Telfs seit Donnerstag vermisst: Polizei befürchtet Unglück

Ein 32-Jähriger wird aktuell in Telfs vermisst, berichtet die Polizei am Freitag. Der Österreicher gilt seit Donnerstag, 17 Uhr, als abgängig. Ein Unglücksfall wird befürchtet. Der Mann habe Bezugspunkte zu Innsbruck und fahre oft weite Strecken mit dem Zug, etwa nach Deutschland, heißt es von der Polizei.