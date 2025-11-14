Mehrere Tote und Verletzte bei Buscrash in Stockholm, keine Hinweise auf Terrorismus

Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, sind am Freitag mehrere Menschen auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden Stockholms von einem Bus erfasst worden. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Nähere Angaben dazu wollte die Polizei zunächst nicht machen. Später sagte ein Sprecher der Stockholmer Rettungsdienste, es gebe insgesamt sechs Opfer.

Medienberichten zufolge war ein außer Dienst befindlicher Doppeldeckerbus am Nachmittag in eine Bushaltestelle gekracht. Fahrgäste waren zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord. Aufnahmen des Rundfunksenders SVT zeigten zahlreiche Rettungs-, Feuerwehr- und Streifenwagen vor Ort. Der Unglücksort liegt in der Nähe der U-Bahnstation Tekniska Högskolan, in deren Nähe sich unter anderem die Königlich-Technische Hochschule KTH befindet.

„Es wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Der Busfahrer wurde festgenommen, was bei solchen Vorfällen üblich ist“, sagte ein Polizeisprecher. Er fügte hinzu, es lägen keine Hinweise auf einen terroristischen Angriff vor. „Wir kennen die Ursache noch nicht, aber meine Gedanken sind jetzt in erster Linie bei den Betroffenen und ihren Familien2, meinte Ministerpräsident Ulf Kristersson in einem Beitrag auf X. (APA/dpa/Reuters)

📽️ Video | Schwerer Busunfall in Stockholm