Sprachvielfalt im Fokus: Universität Innsbruck zu Gast in Außervillgraten

Außervillgraten wird zum Zentrum der Sprachforschung. Die 23. Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe „Universität im Dorf“ bringt WissenschaftlerInnen der Universität Innsbruck ins Villgratental, um die Vielfalt der Sprache zu erkunden.

Außervillgraten – Die zweitägige Veranstaltung am 29. und 30. November 2025 im Haus Valgrata bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Diskussionen und Workshops. Unter dem Motto "Die Vielfalt der Sprache – entdecken und verstehen" werden verschiedenste Aspekte der Sprachforschung beleuchtet – von der Rolle der Sprache im Mensch-Tier-Verhältnis über Orts- und Flurnamen bis hin zu Mehrsprachigkeit in Schulen und im Tourismus.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag um 14 Uhr. Anschließend folgen Vorträge, darunter ein Beitrag von Reinhard Heuberger vom Institut für Anglistik, der die Rolle der Sprache im Mensch-Tier-Verhältnis unter Berücksichtigung künstlicher Intelligenz untersucht.

Gerhard Rampl vom Institut für Sprachwissenschaft nimmt die Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise durch die Orts- und Flurnamen der Region und erklärt, welche Sprachschichten sich in Nordtirol und Osttirol finden lassen. Nach einer Pause folgen Vorträge zu Mehrsprachigkeit in Schulen und zur Inklusion von Menschen mit Sehbehinderung im Theater.

Die Gemeinde Außervillgraten im Winter. © gemeinde außervillgraten

Ein besonderes Highlight ist die Podiumsdiskussion am Samstagabend zum Thema "Sprachen im Dorf – Chancen und Herausforderungen". Unter der Moderation von Janette Walde diskutieren ExpertInnen über die Bedeutung von Sprachenvielfalt in ländlichen Regionen. Im Anschluss lädt ein von den örtlichen Bäuerinnen organisiertes Buffet zum geselligen Austausch ein.

Auch für den Nachwuchs ist gesorgt: Die "Junge Uni im Dorf" bietet am Samstagvormittag in der Volksschule Außervillgraten spannende Workshops für Kinder an. Unter Titeln wie "Wie wir unsere Umgebung lesen" und "Entdecke die Welt der Sprachen!" können Volks- und Mittelschulkinder spielerisch in die Welt der Sprache eintauchen.

Der Sonntag beginnt mit der Möglichkeit zum Besuch der Sonntagsmesse in der Pfarrkirche St. Gertraud, gefolgt von weiteren Vorträgen. Heike Ortner vom Institut für Germanistik beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Tourismus und sprachlicher Vielfalt, während Klaus Amann über den "Burggrafen von Lienz" und die Lyrik des Mittelalters spricht. Yvonne Kathrein widmet sich schließlich der besonderen Dialektlandschaft Osttirols.

Das Detailprogramm gibt es hier.

Eventinfos: