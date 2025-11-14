Adventaktion in Inzing: Rumänienhilfe bittet um Unterstützung

Am 15. und 22. November bittet die Rumänienhilfe Inzing wieder zum Verkauf von Adventkränzen und Weihnachtsdeko. So sollen weitere Hilfstransporte nach Rumänien finanziert werden.

Inzing – Das unermüdliche Team der Rumänienhilfe Inzing um Christl Scharmer organisiert wieder eine große Benefizaktion – und zwar den Verkauf von Adventkränzen, Gestecken und Weihnachtsdekoration aller Art. Die Veranstaltung für den guten Zweck findet wie gewohnt im Jugendheim Inzing (Salzstraße 20) statt – heuer noch am Samstag, den 15. und Samstag, den 22. November, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Ein Restverkauf folgt am Sonntag, 23. November in der Pfarrkirche.

Mit dem Erlös werden die Transportkosten für Hilfslieferungen nach Rumänien finanziert. Seit weit mehr als 25 Jahren organisiert die Rumänienhilfe Inzing diese Lkw-Lieferungen, jährlich werden rund 20 Container nach Satu Mare im Nordwesten des Landes abgeschickt. Die Diözese Satu Mare übernimmt die Hilfsgüter und kontrolliert deren Verteilung.

Gesammelt wird von März bis Dezember an jedem ersten Samstag im Monat, immer von 8.30 bis 11.30 Uhr. An der Sammelstelle beim Jugendheim Inzing können Güter des täglichen Bedarfs abgegeben werden.