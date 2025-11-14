Checkliste vom Gartenexperten
So wird der Garten winterfest: Elf Tipps von Profi Karl Ploberger
Ein Muss im Herbst: Laub vom Rasen entfernen und Wasserleitungen abdrehen.
© iStock
Wer seinen Garten noch nicht für die Winterpause gerüstet hat, sollte dies spätestens jetzt tun. Der Gartenexperte Karl Ploberger hat dafür eine Checkliste.
🍂 Laub weg vom Rasen und aus dem Teich
Das Laub sollte vom Rasen entfernt werden. In den anderen Garten-Bereichen bleibt es als Schutzschicht für den Boden liegen. Viele Nützlinge verstecken sich darunter. Einzig das kranke Kastanien- und Nusslaub wird überall entfernt.
💧 Wasserleitungen abdrehen
Oft kommt der erste Frost über Nacht und dann sind Leitungen, Ventile, Brausen oder Sprühköpfe schnell beschädigt. Daher alle Rohre, Schläuche und Bewässerungsanlagen entleeren, wenn sie nicht frostfest sind. Auch Fässer und Gießkannen ausleeren.