So wird der Garten winterfest: Elf Tipps von Profi Karl Ploberger

Wer seinen Garten noch nicht für die Winterpause gerüstet hat, sollte dies spätestens jetzt tun. Der Gartenexperte Karl Ploberger hat dafür eine Checkliste.

🍂 Laub weg vom Rasen und aus dem Teich

Das Laub sollte vom Rasen entfernt werden. In den anderen Garten-Bereichen bleibt es als Schutzschicht für den Boden liegen. Viele Nützlinge verstecken sich darunter. Einzig das kranke Kastanien- und Nusslaub wird überall entfernt.

💧 Wasserleitungen abdrehen