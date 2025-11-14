Auftakt zur Weihnachtszeit: Lumagica lässt Innsbruck und Reutte erstrahlen

In zwei Tiroler Städten, der größten und der jüngsten, sorgt der Lichterpark Lumagica seit Freitag für weihnachtliche Vorfreude in der dunklen Jahreszeit.

Innsbruck, Reutte – Die Nächte werden länger, die Tage stetig (noch) kürzer – in Innsbruck und Reutte wird der Dunkelheit seit Freitag dagegen Einhalt geboten. Dort hat der Lichterpark Lumagica seit Freitag seine Zelte im Hofgarten und in der Burgenwelt Ehrenberg aufgeschlagen. Bei den teils interaktiven Lichtinstallationen, von geflügelten Reitern über leuchtende Engel bis zu Steinböcken, können sich Jung und Alt selbst bei der Erleuchtung der Nacht austoben.

Lumagica im Innsbrucker Hofgarten

Im Innsbrucker Hofgarten ist Lumagica bis zum 1. Februar geöffnet, die genauen Öffnungszeiten finden sich HIER. In der Reuttener Burgenwelt Ehrenberg hat die leuchtende Attraktion bis zum 22. Februar offen, wobei der Lichterpark in dieser Zeit nicht jeden Tag geöffnet hat. Die genauen Termine gibt es HIER zu finden.

Vanessa Mai heizte Reutte ein

Mit einem Schlagerstar läutete parallel dazu „Reutte on Ice“ seine Wintersaison sein. Beim größten Eislaufpark Westösterreichs stand Vanessa Mai auf der Bühne, die dem Außerfern ordentlich einheizte. (TT.com)