Freilaufende Katze in Kirchberg erschossen: Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag in Kirchberg auf einen freilaufenden Kater geschossen, das Tier starb an seinen schweren Verletzungen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Kirchberg i. T. – Ein Fall von brutaler Tierquälerei beschäftigt die Exekutive in Kirchberg: Laut Polizeiangaben hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend, zwischen 18 und 22.30 Uhr, im Bereich Kirchberg-Süd, Aschauer Landesstraße, auf einen freilaufenden Kater geschossen.

Das Tier fand trotz seiner schweren Verletzung noch den Weg zu seien Besitzern. Doch auch eine Notoperation konnte den Kater nicht mehr retten. Er verendete wenige Stunden später bei der Tierärztin.