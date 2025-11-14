Regionalliga West

Heimserie gerissen: Reichenau verabschiedete sich mit Niederlage in die Winterpause

Außenverteidiger Sebastian Pittl (rot) und seine Reichenauer bissen sich am Freitag beim 0:2 gegen Wals-Grünau die Zähne aus.
© Axel Springer
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305