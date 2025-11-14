Im Training verletzt
Ski-Ass verkündete kurzfristigen Ausfall für Slalom in Levi
Katie Hensien ist in Levi nicht am Start.
© APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Im Vorjahr fuhr Katie Hensien in Sölden mit Platz vier im Riesentorlauf ihr bestes Weltcupergebnis ein. Und auch heuer zeigte die US-Amerikanerin am Rettenbachferner als Zwölfte auf.
Nun sollte der 25-Jährigen im Slalom endlich der Knoten platzen, doch daraus wird vorerst nichts. „Ich habe mich im Training am Knöchel verletzt. Leider falle ich für das Weltcuprennen in Levi aus“, verkündete Hensien am Freitag auf Instagram.
