Auch Goalie Pfarrmaier hielt Erfolg fest: Kufstein stürmte in Kundl zum Derbysieg

Das erste Saisonduell in der Ö-Eishockey-Liga hatte Kundl mit dem 4:3-Overtime-Sieg für sich entschieden. Am Freitagabend revanchierte sich Kufstein und feierte auswärts beim Lokalrivalen einen 4:2-Derbysieg (2:1, 0:1, 0:2).

Dabei lagen die Hausherren nach Treffern von Sebastian Schild (8.) und Legionär Michal Kluka (19.) im ersten Drittel mit 1:0 und 2:1 in Führung. Kufstein bewies Moral und drehte angeführt von Matchwinner Valentin Hammerle (zwei Tore, ein Assist) die Partie.

Neben Hammerle trafen für die Festungsstädter noch der junge Finne Aleksi Airaksinen und Routinier Herbert Steiner. Letzterem fehlt nur noch ein Tor, um mit Kufsteins Rekordtorschütze Robert Schopf gleichzuziehen. Und nicht zu vergessen: Im Tor hielt der überragende Thomas Pfarrmaier den Sieg fest.

Herbert Steiner (weiß) entführte mit Kufstein drei Punkte aus Kundl (Valentin Ploner). © EHC Kundl

„Es war jetzt einmal wichtig für die Jungs. Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden, aber dann das Kommando übernommen und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen“, freute sich Kufsteins Vorstandsvorsitzender Roland Luchner, der mit einem Augenzwinkern nachlegte: „Wir haben diesmal auch keine blöden Gegentore bekommen.“