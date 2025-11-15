Kommentar

Die Leiden des Johannes A.

Manfred Mitterwachauer

Kommentar

Angetreten, einen neuen Polit-Stil in Innsbruck zu etablieren, tappt Bürgermeister Johannes Anzengruber nur allzu oft in die ausgetretenen Pfade seiner Amtsvorgänger.

