„Preis der Pädagogik“
Innovation, Integration, Inklusion: Sieben Projekte an Innsbrucker Pflichtschulen ausgezeichnet
Die Volksschule Fischerstraße richtete ein Fußballturnier aus, zu dem alle Innsbrucker Volksschulen eingeladen waren – und erhielt dafür den ersten Preis.
© IKM/D. Jäger
Vom Fußballturnier für Volksschulen bis zu gemeinsamen Experimenten von Mittel- und Volksschülern: Die Stadt Innsbruck hat am Freitag zum zweiten Mal innovative Projekte an Pflichtschulen mit dem „Preis der Pädagogik“ prämiert. Der Jubel bei den Kindern und Jugendlichen war groß.