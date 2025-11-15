Nach Kollision mit Fahrzeug auf der A12 bei Hall: Auto von 80-Jähriger überschlug sich

Hall in Tirol – Auf der Inntalautobahn (A12) kam es am späten Freitagabend zu einer schweren Kollision von zwei Fahrzeugen. Mehrere Personen mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert werden.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 22.25 Uhr bei der Autobahnzufahrt Hall Mitte. Eine 80-jährige Österreicherin war auf der Autobahn in Richtung Osten unterwegs, als zur selben Zeit ein 18-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrzeug auf die Autobahn auffuhr und sich vor der 80-Jährigen einordnete.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Autos zu einer Kollision, die 80-Jährige verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser überschlug sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung am Dach liegen. Die beiden Lenker, sowie zwei Mitfahrer des 18-Jährigen, wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.