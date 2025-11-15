Beratungsstellen helfen
Jüngste Verhaftungen zeigen: Extremisten ködern immer mehr Jugendliche auf TikTok
Hass auf die ganze Welt. Viele junge Menschen fühlen sich unverstanden, ausgegrenzt und haben Angst um ihre Zukunft. Sie sind besonders leichte Beute für extremistische Prediger und Gruppen.
Immer mehr Jugendliche suchen Orientierung in extremistischen Ideologien und Gruppen, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das Internet ist dabei zum „Rekrutierungshotspot“ geworden, sagt Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried. Das zeigen auch die jüngsten Verhaftungen in der Islamistenszene am Donnerstag u.a. in Innsbruck, Wien und Deutschland.