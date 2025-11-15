Jüngste Verhaftungen zeigen: Extremisten ködern immer mehr Jugendliche auf TikTok

Immer mehr Jugendliche suchen Orientierung in extremistischen Ideologien und Gruppen, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das Internet ist dabei zum „Rekrutierungshotspot“ geworden, sagt Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried. Das zeigen auch die jüngsten Verhaftungen in der Islamistenszene am Donnerstag u.a. in Innsbruck, Wien und Deutschland.