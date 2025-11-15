Mitarbeiter bangten

Es drohte die Schließung: Wie geht es weiter am Notenbank-Standort in Innsbruck?

Schon seit dem Sommer herrscht am Tiroler Nationalbank-Standort Verunsicherung.
© Werlberger
Nina Werlberger

Von Nina Werlberger

Die Nationalbank muss sparen. In der Zweigstelle in Innsbruck wurde befürchtet, dass der Standort zugesperrt werden könnte. Ein Führungswechsel sorgt zusätzlich für Dynamik. Landeshauptmann Anton Mattle machte in der Causa bereits Druck in Wien. Die Notenbank betont jetzt, eine Schließung stehe aktuell nicht zur Debatte. Wie geht es weiter?

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561