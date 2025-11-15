Es drohte die Schließung: Wie geht es weiter am Notenbank-Standort in Innsbruck?

Die Nationalbank muss sparen. In der Zweigstelle in Innsbruck wurde befürchtet, dass der Standort zugesperrt werden könnte. Ein Führungswechsel sorgt zusätzlich für Dynamik. Landeshauptmann Anton Mattle machte in der Causa bereits Druck in Wien. Die Notenbank betont jetzt, eine Schließung stehe aktuell nicht zur Debatte. Wie geht es weiter?