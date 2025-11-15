Unbekannter Täter zetrümmerte Schaufenster in Wörgl: Polizei sucht nach Zeugen

Wörgl – Am Freitagabend kam es zu einem erheblichen Sachschaden eines Modegeschäfts in Wörgl. Wie die Polizei berichtet, zertrümmerte ein bislang unbekannter Täter zwischen 21.45 und 21.55 Uhr das Schaufenster eines Modegeschäfts. Verwendet haben dürfte er dafür eine Weinflasche, die zerbrochen in der Nähe gefunden wurde. Alarmiert wurde die Polizei von einem Nachbarn, der das Zersplittern der Scheibe gehört hatte.