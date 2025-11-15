„Intransparenz mit System“

Ärger bei Opposition: Prüfbericht des Landes wurde Wörgler Gemeinderat vorenthalten

In der Sitzung am 1. Oktober wurde der Bericht von Bürgermeister Riedhart zwar erwähnt, zugestellt wurde er den GemeinderätInnen erst danach.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Ein Prüfbericht des Landes lag Bürgermeister Riedhart bereits im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung vor – auf der Tagesordnung bzw. bei den MandatarInnen landete er aber erst im Nachgang. Die Abteilung Gemeinden des Landes sieht das als unzulässig an.

