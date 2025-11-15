„Frauen Jazz Orchester“ live: Drei Konzerte rücken Gewalt an Frauen in den Fokus

Groove, Improvisation und frauenpolitische Anliegen finden beim „Frauen Jazz Orchester“ (FJO) zusammen. Bei drei Konzerten im Rahmen der weltweiten Kampagne „Orange the World“ wird das Ende November besonders deutlich.

Innsbruck, Jenbach – Das „Frauen Jazz Orchester“ (kurz: FJO) hat im Spätherbst viel vor – und steht Ende November in Tirol gleich mehrfach auf der Bühne. Die Konzertreihe „Folk meets Jazz“ kommt zu ihrem vorläufigen Abschluss, zugleich rücken frauenpolitische Themen besonders stark in den Vordergrund.

Am Dienstag, den 25. November, gastiert das renommierte, nur mit Instrumentalistinnen besetzte Orchester um 19 Uhr im VZ Jenbach. Und das Datum ist kein Zufall: Genau an diesem Tag erfolgt nämlich der Auftakt zu „Orange the World“, der jährlichen, 16-tägigen UN-Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Veranstalterin Martina Mayer war es wichtig, gerade auch im ländlichen Raum auf dieses Thema hinzuweisen – dafür holt sie sich eben klangstarke Unterstützung durch das FJO. Das musikalische Programm wird dafür durch neue Inhalte und Arrangements ergänzt.

Als Vorgruppe wird „Girls 5“, ein Schülerinnen-Quintett der Landesmusikschule südöstliches Mittelgebirge, mit poppig-jazzigen Interpretationen zu hören sein. Tickets sind im Vorverkauf via oeticket erhältlich.

Spezieller Filmabend im Metropol Kino

Weiter geht es am Mittwoch, den 26. November, im Innsbrucker Treibhaus, wo das FJO exklusiv für den Tiroler Kulturservice und zahlreiche Tiroler SchülerInnen Tirols konzertiert. Auch hier wird das Thema Gewalt an Frauen inhaltlicher Schwerpunkt sein.

Am Donnerstag, den 27. November, um 18.30 lädt das FJO schließlich gemeinsam mit dem Soroptimist International Club Innsbruck zu einem speziellen Filmabend ins Metropol Kino ein. Der bewährte Titel „Hinschauen! Hinhören!“ bezieht sich diesmal auf den Film „WO/MAN“: Die Doku handelt von den Burrneshas in Albanien, Frauen, die als Männer leben müssen, um patriarchale Strukturen zu umgehen, Zwangsehen zu vermeiden und vor Übergriffen geschützt zu sein. Regisseurin Kristine Nrecaj wird persönlich anwesend sein, um im Anschluss Fragen des Publikums zu beantworten.