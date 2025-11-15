In Levi enthüllt

Mit Hirscher-Ski unterwegs: Materialwechsel bei ORF-Experte

Thomas Sykora ist im Outfit und mit Skiern von Van Deer-Red Bull Sports unterwegs.
© Screenshot: ORFOn

Marcel Hirschers Skimarke hat einen Neuzugang in seinem Team. Diesmal ist es aber kein Rennläufer. ORF-Experte Thomas Sykora fährt in der Olympia-Saison auf Van Deer-Red Bull Sports ab.

Der 57-Jährige erklärte am Samstag beim Damen-Slalom in Levi im neuen Outfit und mit neuen Skiern die Schlüsselstellen des Laufes. Im Vorjahr war der zweifache Slalom-Kristallkugel-Sieger noch auf Atomic unterwegs. (TT.com)

