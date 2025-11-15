Aperol-Glas fiel zu Boden

Prozess am Landesgericht: Ungeschicklichkeit löste Schlag gegen Tiroler Badegast aus

© iStockphoto
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Ein zerborstenes Aperol-Spritz-Glas, ein naher Kinderwagen, ein doppelter Nasenbeinbruch und ein Prozess als Gesamtbilanz eines Badeausfluges.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561