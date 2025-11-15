In Miststreuer eingeklemmt: 30-Jähriger bei Arbeitsunfall in Osttirol schwer verletzt

Mittenwald – Ein 30-Jähriger wurde am Samstag in Mittewald bei Assling bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Der Mann wollte gegen 12.30 Uhr am landwirtschaftlichen Anwesen den Anhänger zum Miststreuen reinigen, als es zum Unfall kam.

Er stand gerade auf dem Anhänger und schaltete den Kratzboden ein, um diesen zu reinigen. Dabei wurde er mitgezogen und mit den Beinen in einem Zwischenraum eingeklemmt. Mit einem hydraulischen Bergegerät der alarmierten Feuerwehr konnte der Mann schließlich befreit werden.