Zu schwer beladen
Lkw in Nassereith mit mehr als vier Tonnen Übergewicht aus dem Verkehr gezogen
Nassereith – Am Samstagvormittag wurde bei Fahrzeugkontrollen an der Fernpassbundesstraße bei Nassereith ein Lkw angehalten. Der 27-jährige Lenker aus Italien und sein Fahrzeug wurden kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Lkw um mehr als vier Tonnen überladen war.
Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, bis der rechtmäßige Zustand hergestellt wird. Auch musste der 27-Jährige Strafe zahlen und der Zulassungsbesitzer wird an der zuständigen Behörde angezeigt. (TT.com)