WM-Ticket zum Greifen
Arnautovic schoss Österreich zum Sieg, jetzt Daumendrücken für Rumänien
Kapitän Marko Arnautovic traf gleich doppelt.
Zwei Tore von Marko Arnautovic ließen die ÖFB-Auswahl am Samstag über einen 2:0-Sieg auf Zypern jubeln.
Limassol – Österreichs Nationalteam machte am Samstag den nächsten großen Schritt in Richtung WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Angeführt von Doppeltorschütze Marko Arnautovic (18./Elfmeter, 55.) feierte die ÖFB-Elf einen souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen Zypern.
WM-Qualifikation, Gruppe H
- Zypern – Österreich 0:2 (0:1)
- Limassol, Alphamega Stadium, SR Schnyder (SUI)
- Tore: 0:1 (18.) Arnautovic (Elfmeter), 0:2 (55.) Arnautovic
- Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Danso, Laimer - Seiwald, X. Schlager (60. Wimmer) - Schmid (91. Wurmbrand), Baumgartner (85. Friedl), Sabitzer (91. Grüll) - Arnautovic (60. Gregoritsch)
Sollte im Abendspiel der WM-Quali-Gruppe H Bosnien-Herzegowina zuhause gegen Rumänien nicht gewinnen, wäre die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick erstmals seit 1998 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei.
Bei einem Sieg der Bosnier, kommt es am Dienstag (20.45 Uhr) im Ernst-Happel-Stadion zum Showdown mit Österreich um den Gruppensieg. (TT.com)