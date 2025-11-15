Arnautovic schoss Österreich zum Sieg, jetzt Daumendrücken für Rumänien

Zwei Tore von Marko Arnautovic ließen die ÖFB-Auswahl am Samstag über einen 2:0-Sieg auf Zypern jubeln.

Limassol – Österreichs Nationalteam machte am Samstag den nächsten großen Schritt in Richtung WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Angeführt von Doppeltorschütze Marko Arnautovic (18./Elfmeter, 55.) feierte die ÖFB-Elf einen souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen Zypern.

WM-Qualifikation, Gruppe H Zypern – Österreich 0:2 (0:1)

Limassol, Alphamega Stadium, SR Schnyder (SUI)

Tore: 0:1 (18.) Arnautovic (Elfmeter), 0:2 (55.) Arnautovic

0:1 (18.) Arnautovic (Elfmeter), 0:2 (55.) Arnautovic Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Danso, Laimer - Seiwald, X. Schlager (60. Wimmer) - Schmid (91. Wurmbrand), Baumgartner (85. Friedl), Sabitzer (91. Grüll) - Arnautovic (60. Gregoritsch)

Sollte im Abendspiel der WM-Quali-Gruppe H Bosnien-Herzegowina zuhause gegen Rumänien nicht gewinnen, wäre die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick erstmals seit 1998 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei.