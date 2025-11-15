Schwerer Unfall in Kitzbühel: Sieben Personen bei Frontal-Crash verletzt

Kitzbühel – Am Samstagnachmittag kam es kurz vor 15 Uhr auf der Pass Thurn Straße bei Kitzbühel zu einem schweren Unfall. Ein 40-jähriger Mann aus Deutschland fuhr in einem Auto aus Jochberg kommend in Richtung St. Johann. Seine 42-jährige Frau und die beiden vier- und siebenjährigen Kinder befanden sich mit ihm im Auto. Gleichzeitig fuhr eine 22-jährige Frau aus Deutschland in entgegengesetzte Richtung. Es befanden sich zwei weitere Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren im Auto.

Noch ist unklar, warum das Auto des 40-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 22-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde das Auto des 40-Jährigen gegen ein Holzschild geschleudert.

Alle Fahrzeuginsassen wurden bei diesem Verkehrsunfall unbestimmten bis schweren Grades verletzt, berichtet die Polizei. Die 21-jährige Beifahrerin musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen werden. Die anderen Beteiligten wurden in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Beide Autos wurden schwer beschädigt.