Schwerer Unfall in Kitzbühel: Sieben Personen bei Frontal-Crash verletzt
Kitzbühel – Am Samstagnachmittag kam es kurz vor 15 Uhr auf der Pass Thurn Straße bei Kitzbühel zu einem schweren Unfall. Ein 40-jähriger Mann aus Deutschland fuhr in einem Auto aus Jochberg kommend in Richtung St. Johann. Seine 42-jährige Frau und die beiden vier- und siebenjährigen Kinder befanden sich mit ihm im Auto. Gleichzeitig fuhr eine 22-jährige Frau aus Deutschland in entgegengesetzte Richtung. Es befanden sich zwei weitere Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren im Auto.
Noch ist unklar, warum das Auto des 40-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 22-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde das Auto des 40-Jährigen gegen ein Holzschild geschleudert.
Alle Fahrzeuginsassen wurden bei diesem Verkehrsunfall unbestimmten bis schweren Grades verletzt, berichtet die Polizei. Die 21-jährige Beifahrerin musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen werden. Die anderen Beteiligten wurden in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Beide Autos wurden schwer beschädigt.
Die B161 wurde für rund 30 Minuten komplett gesperrt. Eine großräumige Umfahrung der Unfallstelle über die B170 wurde eingerichtet. (TT.com)