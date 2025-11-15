Schwazer Handballer gingen in Tschechien unter

Im Europacupmatch gegen HCB Karviná kam Schwaz klar mit 25:43 unter die Räder.

Karvina – Nach dem 35:35-Remis gegen Bregenz im HLA-Grunddurchgang unter der Woche waren die Schwazer Handballer am Samstag in der dritten Runde des EHF-Cups auswärts in Tschechien gefordert. Gegen HCB Karviná gab es dabei nichts zu holen: Schwaz verlor mit 25:43.

Dabei legten die Tiroler beim tschechischen Rekordmeister einen Stotterstart hin. Die ersten Angriffe blieben ohne Erfolg, erst beim Stand von 0:3 wurde ein Siebenmeter von Filip Peric zum Dosenöffner für die Tiroler. In der Folge entwickelte sich ein offenes Match, bei dem die Schwazer zwischenzeitlich sogar bis auf ein Tor an die Hausherren herankamen. Der Ausgleich gelang den Tirolern jedoch nicht, stattdessen zog Karviná bis zur Pause noch auf 23:14 davon.