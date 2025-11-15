32-jähriger Telfer veschwunden: Polizei hat neue Hinweise, Suche läuft weiter

Am Donnerstag ist ein Mann aus Tefs verschwunden. Die Suche läuft weiter auf Hochtouren. Die Polizei befürchtet ein Unglück.

Telfs – Seit Donnerstag sucht die Polizei einen abgängigen 32-Jährigen aus Telfs. Man befürchtet einen Unglücksfall. Nun gibt es neue Hinweise: Das Smartphone des Mannes wurde bei einer Handypeilung lokalisiert. Bisher war die Suche nach ihm aber noch nicht erfolgreich. Die Ermittlungen laufen, heißt es. Man bittet die Bevölkerung, weiter die Augen offen zu halten.