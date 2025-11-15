Polizei bittet um Hinweise
32-jähriger Telfer veschwunden: Polizei hat neue Hinweise, Suche läuft weiter
Der Mann ist seit Donnerstag abgängig.
© Polizei
Am Donnerstag ist ein Mann aus Tefs verschwunden. Die Suche läuft weiter auf Hochtouren. Die Polizei befürchtet ein Unglück.
Telfs – Seit Donnerstag sucht die Polizei einen abgängigen 32-Jährigen aus Telfs. Man befürchtet einen Unglücksfall. Nun gibt es neue Hinweise: Das Smartphone des Mannes wurde bei einer Handypeilung lokalisiert. Bisher war die Suche nach ihm aber noch nicht erfolgreich. Die Ermittlungen laufen, heißt es. Man bittet die Bevölkerung, weiter die Augen offen zu halten.
Der Mann ist 183 Zentimeter groß, rund 69 Kilo schwer, hat braune kurze Haare, Bart und blaue Augen. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Telfs unter der Tel. 059133 7126-100. (TT.com)