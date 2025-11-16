18-Jähriger wich in den Gegenverkehr aus: Drei Verletzte bei Unfall in Kematen

Kematen – Schwerer Unfall am Samstag gegen 15.45 Uhr auf der L13 in Kematen: Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto in Fahrtrichtung Kematen in den Gegenverkehr. „Er übersah, dass die Fahrzeuge vor ihm immer langsamer wurden und konnte die Geschwindigkeit nicht rechtzeitig verringern“, so die Beamten. Beim Versuch auszuweichen, touchierte das entgegenkommende Fahrzeug eines 33-Jährigen.

Anschließend wechselte der 18-Jährige wieder auf den rechten Fahrstreifen, wo er mit der Front auf das vor ihm befindliche Auto eines 17-Jährigen auffuhr. Danach lenkte er seinen Wagen nach rechts in den Grünstreifen und blieb dort stehen.