Täter ergriff die Flucht
Einbrecher versuchte, Tür von Wörgler Wohnung aufzubrechen: Von Hund vertrieben
Wörgl – Ein wachsamer Hund hat in der Nacht auf Samstag in Wörgl einen Einbrecher vertrieben, der bereits beim Aufbrechen einer Wohnungstür war. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Unbekannte gegen 1.30 Uhr, mit einem „flachwerkzeugähnlichen Gegenstand“ in die Wohnung einer 53-Jährigen in einem Mehrparteienhaus zu gelangen. Das Tier der Frau schlug jedoch an und trieb den Täter dadurch vermutlich in die Flucht, so die Ermittler.
Ins Haus dürfte der Unbekannte gelangt sein, weil die Eingangstüre nicht versperrt war. An der Wohnungstüre entstand leichter Sachschaden. (TT.com)