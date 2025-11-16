Airbnb-Wohnungen angeboten: Betrüger zockte Wohnungssuchende in Innsbruck ab

Innsbruck – Mit einer dreisten Masche hat ein Betrüger mehrere Wohnungssuchende in Innsbruck über den Tisch gezogen. Er gab sich zwischen 11. Oktober und 15. November als Makler eines renommierten Immo-Unternehmens aus und bot ein Objekt in der Landeshauptstadt zur Vermietung an. Für vier Interessenten dürfte zunächst nichts nach Betrug ausgesehen haben: Sie besichtigten die angebotene Wohnung, überwiesen eine Kaution und bekamen einen Mietvertrag, den sie auch unterzeichneten.

Am 15. November kam es sogar zu mehreren vermeintlichen Schlüsselübergaben. Die Freude der „Mieter“ währte jedoch nur kurz. Schnell wurde klar, dass die Wohnung eigentlich über Airbnb vermietet wird und der Betrüger sie einfach nur selbst gemietet hatte. Das Geld, das für die Kaution überwiesen wurde, ist vorerst weg. Laut Polizei beträgt der Schaden mehr als 10.000 Euro.