Informationsabend zu häuslicher Gewalt: Experten bieten Hilfestellung in Breitenwang

Am 27. November, von 19 bis 21 Uhr, findet im VZ Breitenwang ein Informationsabend zum Thema häusliche Gewalt statt. Die Veranstaltung bringt ExpertInnen verschiedener Beratungseinrichtungen zusammen und bietet Betroffenen sowie Interessierten wertvolle Informationen zu Hilfsangeboten.

Breitenwang – Der Abend beginnt mit der Vorführung des Animationsfilms „Wutmann“, der sich einfühlsam mit dem schwierigen Thema der häuslichen Gewalt auseinandersetzt. Die Produktion aus Norwegen zeigt aus der Perspektive des sechsjährigen Boj, wie schlimm es für ein Kind ist, wenn der Vater die Mutter schlägt und die am Ende alles entschuldigt. Eines Tages hält Boj es nicht mehr zu Hause aus. Er entdeckt, dass es draußen viele gibt, die ihm helfen wollen, und manche, die es können.

Der Film dient als Einstieg in die anschließende Diskussion, bei der verschiedene regionale Beratungs- und Hilfseinrichtungen vertreten sein werden. In der Expertenrunde sind das BASIS Frauenservice & Familienberatung, das Bezirkspolizeikommando Reutte, der Kinderschutz Reutte sowie die Mannsbilder Männerberatung vertreten. Die Fachleute werden über verschiedene Gewaltformen und Mobbing informieren und aufzeigen, welche Hilfsangebote es für Betroffene gibt.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Beantwortung von Fragen aus dem Publikum. Die Fachleute werden konkrete Hilfestellungen und Präventionsmaßnahmen vorstellen und darüber aufklären, an wen sich Betroffene oder ZeugInnen von Gewalt wenden können.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten – sowohl an direkt Betroffene als auch an Menschen, die mehr über das Thema erfahren möchten oder in ihrem Umfeld mit häuslicher Gewalt konfrontiert sind.