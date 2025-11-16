Gewalt und sexuelle Belästigung: Vorfälle rund um Krampuslauf in Brixen im Thale

Nach mehreren Straftaten in der Nacht auf Sonntag in Brixen im Thale bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Brixen im Thale – In Brixen im Thale waren am Samstag die Krampusse los – rund 250 Läufer waren beim „Teufelfest“ geladen. Rund um die Veranstaltung kam es in der Nacht zu mehreren Straftaten, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Ein 17-Jähriger wurde gegen 1 Uhr nach einem Fehlverhalten am Veranstaltungsgelände vor das Gelände gebracht. Der Jugendliche wollte sich jedoch nicht mit dem Rauswurf abfinden und setzte sich laut Polizei massiv zur Wehr. Dabei verletzte er einen Security-Mitarbeiter mit einem Kopfstoß.

Bei einer Rauferei am Erlenseeweg wurden zwei Beteiligte verletzt und zwei geparkte Autos beschädigt: Kurz nach 20 Uhr geriet ein 26-Jähriger mit einem 19- und einem 31-Jährigen aneinander. Dabei erlitten der 19-Jährige und der 26-Jährige leichte Verletzungen.

Frau sexuell belästigt

In drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Eine Frau wurde gegen 21.30 Uhr im Festzelt von einem bisher Unbekannten unsittlich berührt. Der Mann mit schwarz bemaltem Gesicht trug demnach einen dunklen Pullover mit gelber Aufschrift, Jeans und Bergschuhe.

Des Weiteren wurden entlang der Dorfstraße mehrere Straßenleitpflöcke ausgerissen und Blumenerde verschüttet. Bei einem auf dem Intersport-Parkplatz abgestellten Auto wurden zudem zwischen 23 und 1 Uhr vermutlich mit Fußtritten ein Kotflügel und eine Stoßstange beschädigt.