Drei Verletzte bei Schlägereien in Volders: Polizei sucht nach Zeugen

Volders – Im Falle mehrerer Körperverletzungen in der Nacht auf Sonntag in Volders ermittelt die Polizei. Bei bzw. in der Nähe einer Veranstaltung im Bereich der Bundesstraße und des Gemeindeparkplatzes dürften sich zwischen 23.40 und 2.50 Uhr teils wüste Szenen abgespielt haben. Es soll zu mehreren Schlägereien gekommen sein.