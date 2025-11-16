Schlägerei bei Veranstaltung
Drei Verletzte bei Schlägereien in Volders: Polizei sucht nach Zeugen
Volders – Im Falle mehrerer Körperverletzungen in der Nacht auf Sonntag in Volders ermittelt die Polizei. Bei bzw. in der Nähe einer Veranstaltung im Bereich der Bundesstraße und des Gemeindeparkplatzes dürften sich zwischen 23.40 und 2.50 Uhr teils wüste Szenen abgespielt haben. Es soll zu mehreren Schlägereien gekommen sein.
Drei Beteiligte im Alter von 16, 17 und 26 Jahren wurden verletzt. Was genau passiert ist, wird derzeit ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 059133/7128 zu melden. (TT.com)