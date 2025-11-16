Von der Schwierigkeit, sich im Alter wohnlich zu verkleinern

Marianne und Gerald R. wollen auch im Alter selbstbestimmt wohnen und aus ihrem Haus in eine kleinere Wohnung ziehen. Das würde nicht nur ihren Alltag erleichtern, sondern auch Platz für Familien schaffen. Doch zentrumsnahe, barrierefreie Wohnungen sind rar – und dann ist da auch noch die Sache mit dem Loslassen.