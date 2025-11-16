Mutter und zwei Kinder starben: Hotel in Istanbul evakuiert, Bäcker festgenommen

Eine Frau aus Hamburg und ihre beiden Kinder starben, der Vater liegt auf der Intensivstation, zwei weitere Touristen wiesen Vergiftungserscheinungen auf: Mittlerweile befinden sich in dem Fall rund um ein Hotel in Istanbul acht Personen in Haft.

Istanbul – Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder im Türkeiurlaub ist nun auch ein Bäcker festgenommen worden. Er arbeite in einem Laden in der Nähe des Hotels im Stadtteil Fatih, berichteten die Tageszeitungen Cumhuriyet und Sabah übereinstimmend. Damit steigt die Zahl der Festgenommenen auf acht. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Zuvor waren Berichten zufolge ein Verantwortlicher des Hotels sowie zwei Personen festgenommen worden, die eine Desinfektion im Hotel durchgeführt hatten. Das Hotel wurde mittlerweile evakuiert und die Gäste wurden verlegt.

Am Freitag waren nach Angaben des Justizministeriums zudem vier Verdächtige festgenommen worden. Laut dem Staatssender TRT geht es um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Ihnen wird den Berichten zufolge fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Touristen weiter im Krankenhaus behandelt

Bislang gehen Behörden von einer Lebensmittelvergiftung als Ursache für den Tod der Mutter und ihrer drei und sechs Jahre alten Kinder aus. Am Samstag waren zwei weitere Touristen, die über Erbrechen und Übelkeit klagten, ins Krankenhaus eingeliefert worden.