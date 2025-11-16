Zwei Beamte verletzt
Alkotest verweigert, Polizisten beleidigt: Lenker bei Kontrolle in Bad Häring festgenommen
Bad Häring – Eine Verkehrskontrolle im Unterland ist am Samstagabend aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 20.20 Uhr ein 55-jähriger Lenker angehalten – diesem passte das jedoch gar nicht.
Der Mann wies Merkmale einer Alkoholisierung auf und wurde deswegen zum Alkotest aufgefordert. Diesen verweigerte der 55-Jährige jedoch. Zudem beleidigte er die Polizisten und holte zum Schlag gegen den Kopf eines Beamten aus. „Der 55-Jährige wurde vorübergehend festgenommen“, so die Ermittler.
Zwei Polizeibedienstete erlitten bei dem Vorfall Verletzungen, hieß es. Der Lenker wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung angezeigt. (TT.com)