Alkotest verweigert, Polizisten beleidigt: Lenker bei Kontrolle in Bad Häring festgenommen

Bad Häring – Eine Verkehrskontrolle im Unterland ist am Samstagabend aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 20.20 Uhr ein 55-jähriger Lenker angehalten – diesem passte das jedoch gar nicht.

Der Mann wies Merkmale einer Alkoholisierung auf und wurde deswegen zum Alkotest aufgefordert. Diesen verweigerte der 55-Jährige jedoch. Zudem beleidigte er die Polizisten und holte zum Schlag gegen den Kopf eines Beamten aus. „Der 55-Jährige wurde vorübergehend festgenommen“, so die Ermittler.