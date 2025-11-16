25 Schneestangen und drei Kennzeichen in Sölden abgerissen: Polizei ermittelt

Sölden – Eine regelrechte Spur der Verwüstung hat ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag in Sölden hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, wurden in den Ortsteilen Kaisers und Rechenau die Kennzeichen von drei geparkten Autos heruntergerissen. Zudem wurden 25 Schneestangen entlang des Radweges vom Ortszentrum in Richtung Kaisers abgebrochen.