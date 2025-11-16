25 Schneestangen und drei Kennzeichen in Sölden abgerissen: Täter ausgeforscht

Sölden – Eine regelrechte Spur der Verwüstung bot sich Sonntagfrüh in Sölden. Wie die Polizei berichtet, wurden in den Ortsteilen Kaisers und Rechenau die Kennzeichen von drei geparkten Autos heruntergerissen. Zudem wurden 25 Schneestangen entlang des Radweges vom Ortszentrum in Richtung Kaisers abgebrochen.

Nach umfangreichen Erhebungen durch die Söldener Polizei konnte ein 18-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Die Kennzeichen konnten im Zimmer des Mannes sichergestellt werden. Er ist verdächtig, insgesamt sieben Urkundenunterdrückungen begangen zu haben. Eine Anzeige auf freiem Fuß folgt. (TT.com)