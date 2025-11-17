Das rät der Experte
Effektive Selbstverteidigung für Frauen: Wie reagieren im Fall eines Angriffs?
Die TT-Mitarbeiterin Klara Hürlimann und Sebastian Eigentler (TT-Besuchermanagement) simulieren Angriff/Verteidigung. Ein kräftiger Tritt gegen den Unterleib ist die effektivste Selbstverteidigungsmethode. Angreifer haben keinen Schutzpolster dabei.
© Rita Falk
Gerade in der dunklen Jahreszeit fühlen sich Frauen im öffentlichen Raum oft unsicher. Wie reagieren im Fall eines tatsächlichen Angriffs? Ein Experte klärt auf.