Das rät der Experte

Effektive Selbstverteidigung für Frauen: Wie reagieren im Fall eines Angriffs?

Die TT-Mitarbeiterin Klara Hürlimann und Sebastian Eigentler (TT-Besuchermanagement) simulieren Angriff/Verteidigung. Ein kräftiger Tritt gegen den Unterleib ist die effektivste Selbstverteidigungsmethode. Angreifer haben keinen Schutzpolster dabei.
© Rita Falk
Silvana Resch

Von Silvana Resch

Gerade in der dunklen Jahreszeit fühlen sich Frauen im öffentlichen Raum oft unsicher. Wie reagieren im Fall eines tatsächlichen Angriffs? Ein Experte klärt auf.