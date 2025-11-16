Ausstellung in Imst
„Madler, ’s isch Zeit!“ – Melanie Thöni malt Tirol aus weiblicher Perspektive
Melanie Thöni wohnt und arbeitet in Wien sowie im Tiroler Oberland. Aktuell studiert sie an der Akademie für bildende Künste, ihre Werke sind in der Städtischen Galerie Theodor von Hörmann in Imst zu sehen.
© Luca Celine
Die Tiroler Künstlerin Melanie Thöni malt puppenhaft anmutende Frauen in klischeehaften Postkartenszenerien. Sie will den Blick auf die Rollen von Frauen schärfen – mit besonderen Pointen.