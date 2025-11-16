Kerschdorfer Tirol Cup

Regionalliga-Tirol-Clubs Kematen und Oberperfuss lösten das Achtelfinal-Ticket

Im letzten Unterhaus-Spiel 2025 setzte sich die Blauen aus Oberperfuss in Längenfeld im TFV-Cup mit 3:2 durch.
© Toni Zangerl
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305