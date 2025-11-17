Kommentar

Der Igler Eiskanal, die Spitze des Eisbergs

Florian Madl

Kommentarvon Florian Madl

Die Posse um den nach 20 Monaten Bauzeit nicht genehmigten Igler Eiskanal steht sinnbildlich für den Umgang mit der Sportinfrastruktur in Tirol. Wann lernen wir dazu?

