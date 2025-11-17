- Überblick
Kommentar
Der Igler Eiskanal, die Spitze des Eisbergs
Kommentarvon Florian Madl
Die Posse um den nach 20 Monaten Bauzeit nicht genehmigten Igler Eiskanal steht sinnbildlich für den Umgang mit der Sportinfrastruktur in Tirol. Wann lernen wir dazu?
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Renate Perktold
+4350403 3302
Verena Langegger
+4350403 2162
Michael Domanig
+4350403 2561
