Autolenker flüchtete nach Kollision auf Tiroler Straße in Imst

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am späten Sonntagnachmittag in Imst. Gegen 17.30 Uhr war eine 57-jährige Autolenkerin auf der Tiroler Straße (B171) unterwegs, als ein bisher unbekannter Pkw-Lenker von der Auffahrt Karres einfuhr –offenbar ohne auf den Fließverkehr zu achten.

Es kam zur Kollision, wobei das Auto der 57-Jährigen auf die Gegenfahrbahn gedrängt wurde. Als sie wieder zurück auf ihre Fahrbahn lenkte, kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Pkw einer 18-Jährigen. Beide Autos wurden beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete ohne anzuhalten.