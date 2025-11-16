AEJ-Jahreskongress diskutiert Bedrohungen der Medienfreiheit

Beim Jahreskongress der "Association of European Journalists" (AEJ) sind am Wochenende in Brüssel die zunehmenden Bedrohungen der Medienfreiheit und neue Modelle für Qualitätsjournalismus diskutiert worden. Zu den Referenten zählten die EU-Bürgerbeauftragte Teresa Anjinho und die Vize-Chefredakteurin der Investigativ-Online-Plattform "Follow the Money", Birte Schohaus, die heuer mit einem Beitrag über Putins "Schattentankerflotte"den Daphne Caruana Galizia Preis gewann.

Dieser vom Europaparlament vergebene Preis ist nach der 2017 durch eine Autobombe auf Malta ermordeten Reporterin benannt.

Beiden Wahlen zur Leitung von "AEJ International" wurde der albanische TV Journalist Arber Hitaj als Präsident bestätigt, der Rumäne Catalin Dogaru als Generalsekretär. Vizepräsidenten wurden Irina Nedeva aus Bulgarien - sie ist auch neue Sonderbeauftragte für Medienfreiheit - und Javier Dominguez aus Spanien sowie EU- und Außenpolitik-Journalist Otmar Lahodynsky aus Österreich.