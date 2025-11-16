Linkskandidatin gegen Ultrarechter bei Chile-Präsidentenwahl

Bei der Präsidentschaftswahl in Chile liegen in der ersten Wahlrunde die Linkskandidatin Jeannette Jara und der ultra-rechte Politiker José Antonio Kast voran. Nach Auszählung von mehr als 50 Prozent der Stimmen lag Jara am Sonntag bei 26,58 Prozent und Kast bei 24,32 Prozent. Das Rennen um die Nachfolge des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric wird sich aller Voraussicht nach in einer Stichwahl am 14. Dezember entscheiden.

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl traten acht Kandidatinnen und Kandidaten an. Der Pinochet-Fan Kast, dessen Vater unter den Nazis Wehrmachtssoldat war, und die Sozialdemokratin Jara - die zwar noch Mitglied der Kommunistischen Partei ist, aber als gemäßigt links gilt - galten als Favoriten. Parallel zur ersten Runde der Präsidentschaftswahl wurden auch die Mitglieder der Abgeordnetenkammer neu gewählt. Erstmals seit 2012 gilt wieder eine Wahlpflicht in Chile. Versäumnisse werden mit einer Geldstrafe belegt - daher wurde mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet.

Für die Stichwahl am 14. Dezember rechnet sich Kast gute Chancen aus: Die Wähler der beiden anderen Bewerber aus dem rechten Lager - der rechtsradikale Johannes Kaiser und die Konservative Evelyn Matthei, die beide ebenfalls deutsche Vorfahren haben - könnten ihn seinem Kalkül zufolge in der zweiten Runde unterstützen.

Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Kampf gegen kriminelle Banden sowie die Einwanderung. In der Amtszeit des scheidenden Präsidenten Boric ist die Mordrate zwar um zehn Prozent gesunken, doch die zunehmende Gewalt krimineller Banden bereitet vielen Chilenen Sorgen. Außerdem verzeichnete das Land einen Anstieg der Migrationszahlen. Kast, der für die Republikanische Partei antritt und sich bereits zum dritten Mal um das Präsidentenamt bewirbt, hat angekündigt, Einwanderer ohne Papiere aus dem Land zu werfen.

Im Wahlkampf kündigte er Massenabschiebungen, den Bau einer Grenzmauer, die Aufrüstung der Polizei und den Einsatz der Armee in kritischen Gebieten an. "Wir brauchen Einheit, um die Probleme (...) im Zusammenhang mit der Sicherheit anzugehen", sagte Kast bei der Stimmabgabe in der Hauptstadt. Der 59-jährige Anwalt wäre der erste Rechtsaußen-Präsident in Chile seit dem Ende der Herrschaft von Diktator Augusto Pinochet (1973-1990).

Jara ist zwar Mitglied der Kommunistischen Partei, sie wird jedoch dem sozialdemokratischen Flügel zugerechnet und tritt als Kandidatin der regierenden Mitte-Links-Koalition an. Die 51-jährige frühere Arbeits- und Sozialministerin hat im Wahlkampf angekündigt, die Kontrollen gegen illegale Einwanderung zu verschärfen und die wachsende Kriminalität zu bekämpfen.