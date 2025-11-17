Kritik an mangelnden Kontrollen
Fischen wird das Wasser abgedreht: Anzeigen gegen Unterländer Kraftwerksbetreiber
Fischer und Rechtsanwalt Emilio Stock aus Kitzbühel und Bezirksrevierausschuss-Obmann Helmut Pletzenauer am Wieshofer Wehr in St. Johann.
© Harald Angerer
Immer mehr Betreiber von Kraftwerken in Tirol entnehmen zu viel Wasser aus den Bächen. Der Kitzbüheler Anwalt und Fischer Emilio Stock hat nun gegen zwei Betreiber in St. Johann und Kössen Anzeige erstattet. Er kritisiert zudem mangelnde Kontrollen.