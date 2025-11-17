Kufsteinerland verzeichnet Nächtigungsplus und stabile Finanzen

Der Tourismusverband Kufsteinerland präsentierte bei seiner Vollversammlung positive Zahlen für 2024/25. Die Nächtigungen stiegen leicht auf über 740.000, besonders der Winter entwickelte sich gut. Für 2026 plant die Region ein umfangreiches Kulturprogramm.

Kufstein – Mit einer Bilanzsumme von 8,7 Millionen Euro und einem gestärkten Eigenkapital von 8,08 Millionen Euro präsentierte sich der Tourismusverband Kufsteinerland bei seiner Vollversammlung am 13. November im novum Kufstein wirtschaftlich solide aufgestellt. Der Jahresabschluss 2024 erhielt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Die Nächtigungszahlen im Tourismusjahr 2024/25 entwickelten sich positiv. Insgesamt verzeichnete die Region 740.282 Übernachtungen, was einem leichten Plus von 0,43 Prozent entspricht. Besonders erfreulich war die Entwicklung in der Wintersaison mit 328.680 Nächtigungen und einem Zuwachs von 2,67 Prozent. Im Sommer wurden 411.602 Übernachtungen gezählt, was einem kleinen Rückgang von 1,29 Prozent entspricht. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stieg auf drei Tage.

Die wichtigsten Herkunftsmärkte für das Kufsteinerland bleiben Deutschland, Österreich, die Niederlande, die Schweiz mit Liechtenstein sowie Italien.

„Entwickeln uns nach vorne“

"Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, wir entwickeln uns aber nach vorne", erklärten TVB-Obmann Georg Hörhager und Geschäftsführerin Sabine Mair. Die strategische Ausrichtung als Ganzjahresdestination mit Fokus auf Kultur, aktive Regeneration, Naturerlebnis abseits von Massentourismus und Kulinarik zeige Wirkung.

Für 2026 plant die Region ein dichtes Kulturprogramm. "Das Kufsteinerland ist 2026 wieder große Bühne – durchgehend von Januar bis Dezember – mit einer Dichte und Vielfalt, die begeisternd, und wie ich meine, noch nie dagewesen ist", so Hörhager. Besonders die Tiroler Festspiele Erl unter der Intendanz von Jonas Kaufmann bezeichnet er als "Glücksfall und Booster für mehr internationale Sichtbarkeit".

Für ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit hat der TVB Kufsteinerland im Rahmen der Vollversammlung sieben Beherbergungsbetriebe geehrt. © TVB Kufsteinerland / Thorben Jureczko

Veranstaltungs-Highlights für 2026

Zu den Highlights 2026 zählen die 1.000 Lichter, Circustage Kufstein, Tiroler Festspiele Erl, MusicalSommer Kufstein, Kufstein unlimited, Ritterfest, Kaiserfest, Weinfest, Yoga-Festival, glück.tage, Kufsteinerland Radmarathon, Ebbser Koasamarsch und das Literaturfestival Sprachsalz.